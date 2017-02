Entre els polítics que escoltaran aquest dimecres l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exlehendakari Juan José Ibarretxe a Donostia, es troben diversos representants del PNB i d'EH Bildu. Per part dels jeltzales hi assistiran segur Joseba Aurrekoetxea, Joseba Egibar, Itxaso Atutxa, Maria Eugenia Arrizabalaga i Iñaki Txueka, però fonts del partit han assegurat al Món que "hi aniran més càrrecs interns i públics del partit" i que seran "molts". Per part d'EH Bildu, assistirà el secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi ; la cap de l'oposició Maddalen Iriarte; la diputada i portaveu d'EH Bildu a l'Ajuntament de Vitòria, Miren Larrion; i la també diputada Jasone Agirre, segons han confirmat al Món fonts de la coalició abertzale.

La conferència, que tindrà lloc aquest dimecres a les 19 hores, ha superat totes les expectatives, i ja hi ha més de 1.800 persones inscrites, el que suposa que l'aforament està complet i que l'auditori del Palau Kursaal de Donostia estarà ple de gom a gom per escoltar Mas i Ibarretxe debatent sobre el dret a decidir i el procés sobiranista català. En només una setmana ja s'havien inscrit més de 1.200 persones, i l'organització va decidir que l'acte, que s'havia de celebrar en una de les sales del Palau Kursaal, se celebrés finalment a l'auditori.

Durant la conferència, Mas parlarà sobre la consulta celebrada el 9 de novembre de 2014 i per la qual es troba actualment processat, i exposarà la situació del procés sobiranista i les perspectives de futur respecte a les reivindicacions de la societat catalana. Per la seva banda, Ibarretxe compartirà les seves reflexions sobre la crisi econòmica i la globalització, així com sobre la importància de la cultura perquè "pobles com Euskadi trobin el seu lloc al món i sobre la importància del dret a decidir com a principi democràtic sobre el qual construir el nostre futur".