Andy Warhol, els 15 minuts de fama que duren des dels anys seixanta

Li diuen el “Papa del pop” . I es que 30 anys després de la seva mort, a Andy Warhol encara tothom li reconeix el mèrit d’haver creat i popularitzat una manera molt concreta de fer i entendre l’art. Nascut Andrew Warhola el 6 d’agost de 1928 a Pittsburgh (Pennsilvània) en una família catòlica i humil d’emigrants eslovacs, Warhol va decidir estudiar art comercial a l'Institut de Tecnologia de Carniege, on va fer estudis de disseny, i l’any 1948 va aconseguir el seu primer treball per pintar uns fons d'aparador dels magatzems Joseph Home. Va ser l’any 1949 quan es va traslladar a viure a Nova York, on va desenvolupar tota la seva carrera.

Quan va arribar a Nova York, Warhol va començar a treballar com a il·lustrador publicitari i de revistes com Vogue, Tiffany & Co, Harper’s Bazaar i The New Yorker, i és en aquest moment quan adopta el nom d’Andy Warhol. Després de fer dibuixos de sabates i d'algunes portades de vinils, l’any 1952 va fer la seva primera exposició individual a una galeria de Nova York. La dècada dels 60 va ser la que va convertir Warhol en un artista reconegut arreu del món, i va fundar ‘The Factory’, un estudi on treballava i per on passaven tota mena de personatges: artistes, escriptors, músics i membres de l’undreground novaiorquès.

En aquesta època va començar a revolucionar la cultura pop, i va crear pintures serigrafiades -aquest mètode permetia infinites rèpliques-. "L'art dels negocis és el pas que segueix a l'Art. Vaig començar com a artista comercial i vull acabar com artista comercial... i els bons negocis són el millor art”, havia escrit Warhol. I així va ser: ell va convertir l'art en un autèntic negoci comercial i, de fet, entre moltes altres coses, la Factory era precisament això, una fàbrica on creava a dojo obres per vendre.

D’aquest mateix període destaquen obres mítiques com les llaunes de Sopa Campbell’s -en va menjar diàriament durant 20 anys-, les ampolles de Coca-Cola, dòlars, plàtans, detergents, etc. Warhol va saber transformar en art elements quotidians, i això el va consagrar com un dels pares i referents del pop art. Durant aquests anys, va conèixer Lou Reed i el seu grup ‘The Velvet Underground’ i es va acabar convertint en el seu mànager. Va crear la revista ‘Interview’ i feia pel·lícules impossibles de veure de més de sis hores -com Sleep, a l’any 1963-, que projectava a les parets de la Factory.