Set línies de Rodalies acumulen retards de més de 30 minuts per una avaria a El Prat

Els trens de les línies R2 sud i R13, R14, R15 i R16 acumulen aquest dimarts al matí retards d’almenys 30 minuts per una avaria en el sistema de senyalització entre el Prat i Gavà en sentit sud, segons ha informat Renfe. La incidència ha començat quan passaven uns cinc minuts de les set del matí. Segons Renfe, puntualment els trens regionals són desviats per Vilafranca del Penedès. Pel que fa els combois d’entrada a Barcelona circulen amb normalitat. Els tècnics d’Adif s’han desplaçat a la zona per reparar l’avaria. D’altra banda, a les vuit del matí aproximadament s’ha produït un atropellament entre Montcada i Reixac i Sant Andreu Comtal, que causa retards superiors a una hora a les línies R2 nord i R11.