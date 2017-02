Santamaria ofereix diàleg a la Generalitat per treballar per l'estabilitat política

| ACN

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, ha tancat la nit dels premis 'Empresa de l'any 2016' que organitza 'El Periódico de Catalunya' assegurant que el govern espanyol, ''en la part que li correspon'', i ''buscant el diàleg polític, parlamentari, social i territorial treballarà per l'estabilitat i espero que trobem a l'altre costat interlocutors com són vostès''. Santamaria ha afirmat que en un món desconcertat pels populismes i els intents de recuperar el proteccionisme, ''l'estabilitat cotitza en borsa, i a Espanya comença a cotitzar a l'alça''. Abans de la intervenció de Santamaria han parlat el vicepresident del Govern Oriol Junqueras i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Junqueras ha destacat que l'economia catalana creix per sobre de la mitjana de la zona euro i Forcadell ha reclamat als empresaris que ''s'impliquin'' en mesures de conciliació.