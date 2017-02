En un acte al Palau de la Música Catalana de Barcelona, que ha començat amb un llarg aplaudiment i crits d'independència, Simó ha assegurat que la cultura catalana té una consigna indestructible: "Gosem pensar per nosaltres mateixos i així serem lliures". Simó ha reivindicat la llibertat de Catalunya: "Si tots estem convençuts que volem la llibertat ningú ho podrà parar".

"Als nostres països tenim molt bones qualitats", ha dit Simó, que ha enaltit el bon planter d'escriptors, escultors, pintors, cuiners, futbolistes, investigadors, metges, fabricants i economistes, tots ells amb grans aportacions a la societat contemporània internacional, ha dit. "Però totes les aixetes estan fora del nostre abast", ha lamentat Simó, citant que no poden controlar-se els trens, les fronteres ni els transports, de manera que no hi ha llibertat, ha sentenciat.