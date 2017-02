Undargarín i Torres tornaran dijous a Palma per saber si entraran a presó o no

| Europa Press

La Secció Primera de l’Audiència Provincial de les Illes Balears ha convocat Iñaki Urdangarín i Diego Torres aquest dijous, 23 de febrer, a petició de la Fiscalia, per celebrar les vistes en què decidirà si acorda mesures cautelars contra ells. En les vistes, que començaran a dos quarts d’onze del matí amb la presència dels acusats i que no seran públiques, les parts podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per als condemnats per la sentència notificada divendres passat, de 6 i 8 anys respectivament. Contra aquesta sentència cap la possibilitat de recurs davant del Tribunal Suprem.