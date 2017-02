L'alcalde de Vilafranca penja la bandera espanyola per l'amenaça de ser inhabilitat

| ACN

L’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha justificat aquest dilluns a la tarda el fet d’haver decidit hissar de nou la bandera espanyola a l’ajuntament assegurant que corria el risc de ser inhabilitat. “No em jugaré deixar de ser alcalde per una cosa banal, que no té cap repercussió positiva pel procés ni pel país”, ha senyalat davant els mitjans amb posat seriós. Regull ha recordat que la sentència que obliga l’Ajuntament a penjar la bandera és del gener del 2015, i ha detallat que durant dos anys n’ha esquivat el compliment amb diferents estratègies. Fa escassament una setmana, però, l’alcalde va rebre per quarta vegada un requeriment on el jutge l’amenaçava amb inhabilitar-lo si no penjava la bandera en 24 hores, motiu pel qual ha decidit hissar-la al capdamunt de la Casa de la Vila. Pere Regull ha assegurat que ha “apurat” totes les opcions i ha acusat l’estat espanyol de “crear confrontació” amb una qüestió que fins ara no generava cap conflicte.