C’s, PSC i PPC perfilen l’acord per registrar la comissió d’investigació pel ‘cas Vidal’

| EUROPA PRESS C’s, PSC i PP estan perfilant l’acord per registrar aquest dimarts la petició d’una comissió d’investigació pel ‘cas Vidal’, tal i com han explicat des de les tres formacions. Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol han intercanviat trucades aquest dilluns per tractar aquesta qüestió i, “si no hi ha cap problema sobrevingut”, la petició s’entrarà aquest dimarts al Parlament, segons ha explicat Albiol. Les tres formacions estan a l’espera de la decisió de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), que demà té reunió de grup i decidirà si s’hi suma o no a la petició. Tot i que no ho fes, la comissió es crearia igualment de manera automàtica ja que ho demanarien tres grups parlamentaris.











La presidenta del grup parlamentari de C’s, Inés Arrimadas, ha explicat que ha mantingut contactes amb la resta de presidents dels grups parlamentaris per tractar la creació de la comissió d’investigació. En la roda de premsa posterior a la reunió del Comitè Permanent de l’Executiva de C’s a Madrid, Arrimadas ha apuntat que les explicacions del vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, no són creïbles i ha criticat que JxSí i la CUP vetessin portar al ple la petició de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Des del PPC, Albiol ha considerat que les paraules de Vidal han de tenir resposta i ha detallat que aquesta ha de ser una comissió d’investigació “per conèixer l’abast i descobrir la realitat del que està passant amb l’actuació del Govern”. El popular ha explicat que ha parlat directament amb Arrimadas sobre aquesta comissió i que també ho ha intentat amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tot i que no hi havia pogut contactar a primera hora del matí. Tot i així, ha donat per fet que, “si no hi ha cap problema sobrevingut”, les tres formacions sol·licitaran demà aquesta comissió d’investigació perquè hi estan “absolutament d’acord”.