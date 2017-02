Rajoy evita pronunciar-se sobre si s'estan produint reunions discretes amb la Generalitat

| ACN El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no s’ha pronunciat sobre si s’estan produint o no reunions discretes amb el govern de la Generalitat – com ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i ha negat posteriorment el líder del PPC, Xavier García Albiol -, però sí que ha insistit en la idea que va llançar al seu primer discurs després de ser ratificat com a líder del PP: “Les institucions no poden estar al servei d’una ideologia concreta, de l’independentisme, i això s’ha de corregir”. Rajoy també ha insistit que el govern de la Generalitat “no es pot deixar en mans d’una força política radical i extremista”, en referència a la CUP. “Aquestes forces polítiques no poden posar i treure presidents de la Generalitat”, perquè és "dolent per a la salut democràtica de les institucions i dels països”, ha dit.











Rajoy ha fet aquestes manifestacions durant la roda de premsa conjunta que ha ofert amb el president de la república francesa, François Hollande, a la clausura de la XXV cimera hispanofrancesa que ha tingut lloc a Màlaga. Holande i Rajoy han assegurat que no han parlat de la qüestió catalana durant la reunió. Segons Hollande, perquè “no n’havíem de parlar”, mentre que Rajoy ha insistit que no se n’ha dit “ni una paraula”. A la roda de premsa posterior Rajoy ha insistit que el seu govern està disposat a parlar dels “problemes reals”, i “del que preocupa els conjunt dels ciutadans”, com per exemple de les infraestructures. En aquest marc ha insistit que dins de les seves prioritats per a Catalunya hi ha que les institucions deixin d’estar al servei de l’independentisme. “No s’ha de dividir més la societat catalana”, perquè “en cinc anys han dividit la societat, han afectat la cohesió interna i no han aportat res”.