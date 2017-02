| ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordat aquest dilluns al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que perquè fructifiqui el diàleg es necessiten propostes concretes i ha recordat que el seu Executiu té "una" molt clara que és el referèndum.

"El diàleg es fa a partir de propostes concretes; nosaltres tenim una clara, reiterada i avalada per la ciutadania. Si volen parlar de propostes, nosaltres tenim una per parlar", ha exposat en al·lusió al referèndum d'independència. Puigdemont ha afegit que, si el president del Govern central té una altra proposta que els catalans no coneixen, té el deure de posar-la "sobre la taula" i ha assegurat que fins ara l'Estat ha rebutjat el diàleg.

"Nosaltres fa anys que estem asseguts a la taula de negociació. El problema és que a l'altre costat no s'asseu ningú", ha conclòs, reiterant que la Generalitat mai s'ha negat al diàleg sobre la base que el referèndum és innegociable. El president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions després de reunir-se a Tolosa (França) amb representants de la patronal empresarial francesa MEDEF Occitanie.