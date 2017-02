Nou rècord en les exportacions catalanes, que superen els 65.000 milions d'euros

Catalunya ha registrat durant el 2016, i per sisè any consecutiu, la xifra més elevada d’exportacions de tota la sèrie històrica. En concret, les empreses catalanes han exportat 65.142 milions d’euros , que suposa un creixement del 2% en termes interanuals, segons ha informat aquest dilluns el departament d'Economia i Competitivitat.

Els 65.142 milions d’euros d'exportacions per part d'empreses catalanes durant el 2016 suposen el 25,6% de les vendes a l'exterior l'Estat. De fet, amb aquest pes Catalunya torna a ser un any més el territori més exportador, per sobre València (11,3%), Madrid (11,1%), Andalusia (10,1%) i el País Basc (8,5%).





Per demarcacions, l’any passat les exportacions van augmentar un 2,4% a Barcelona fins als 51.263,9 milions d’euros, també un 2,4% a Girona fins als 4.794 milions d’euros i un 4,8% a Lleida (1.949 milions d’euros), mentre que a Tarragona van baixar un 1,5% fins als 7.135 milions d'euros.





Pel que fa a importacions, a Catalunya han sumat durant el 2016 un total de 77.824,9 milions d'euros, que suposa una pujada del 2,4% en relació al 2015. Les importacions catalanes concentren el 28,5% de les compres a l'exterior de tot l'Estat. Tenint en compte aquestes dades el saldo comercial de Catalunya amb l'estranger va registrar un dèficit de 12.683 milions d'euros durant el 2016, un 4% superior que el del 2015.





Per demarcacions, les importacions durant l’any passat a Barcelona han pujat un 3,1% fins als 64.420,1 milions d'euros, a Girona també han augmentat un 2,1% (2.350,8 milions), mentre que a Lleida han baixat un 2% (884,5 milions) i a Lleida també han patit una davallada de 1,7% fins als 10.169,5 milions d'euros.







Aregio ha destacat que l’economia catalana “ha mirat a l'exterior des de fa centenars d'anys i ara, quan més competitiu és el món, més internacionalitzades estan les empreses catalanes” i ha afegit que les pimes i empreses catalanes “tornen a demostrar que estan plenament integrades a les cadenes de valor globals i als fluxos de comerç internacional”.