Cs creu que la Declaració de Palma pretén "reforçar la idea dels Països Catalans i imposar la unitat de la llengua"

Al seu judici, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el Consell estan prenent decisions "que ataquen la nostra cultura, que no són ni han estat mai per a la majoria dels valencians", al mateix temps que ha lamentat que "Puig estigui deixant fer un partit minoritari com Compromís per conservar la seva butaca".

Sobre el conveni signat fa uns dies entre la Generalitat Valenciana i l'Institut Ramon Llull, Giner ha exigit que la Generalitat Valenciana "no gasti ni un euro dels valencians per consolidar el projecte del d'aquest institut les seus del qual és troben enclavades a les anomenades 'ambaixades' de la Generalitat de Catalunya a l'estranger".