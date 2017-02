Puigdemont assegura a França que un Estat català "complirà les regles de la UE"

Puigdemont també ha presentat l'economia catalana com una economia dinàmica que creix per sobre de l'espanyola, que crea més llocs de treball, que redueix a més velocitat l'atur i que atreu més inversions directes: "Per tant, és un lloc molt interessant per invertir". "Crec que sentim que tots formem part d'un mateix espai i que, al final, a qui servim els uns i els altres a un costat i a l'altre de la frontera és als ciutadans", ha resumit.

A més, el president ha criticat davant els empresaris el que considera una falta de compromís del govern espanyol amb el Corredor Mediterrani, "una connexió que és un clam i que voreja l'absurd" el retard que porta.

Brunet, a favor

En declaracions a TV3, l'empresari membre de Medef Ramon Brunet ha assegurat que no veu amb mals ulls que Catalunya s'independitzi de la resta de l'Estat. "Val més tenir un país ric a prop, que una província rica. Catalunya segur que es queda a Europa i nosaltres serem els primers satisfets", ha proclamat.

En la reunió amb el president català també han participat el conseller d'Afers exteriors, Raül Romeva; els copresidents de Medef Occitanie, Philippe Robardey i Laurent Boissonade, i el president de la Cambra de comerç d'Occitània, Alain Di Crescenzo, entre d'altres.

En el segon dia de viatge a França, el president català també ha mantingut una reunió institucional amb l'alcalde de Tolosa de Llenguadoc, Jean-Luc Moudenc, i ha estat entrevistat per diversos mitjans de comunicació.