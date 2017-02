Sis dies després de la mort de Kim Jong-Nam, germanastre del líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, s'han fet públiques les imatges de les càmeres de seguretat de l'aeroport de Kuala Lumpur, Malàisia, on el germà gran del dictador nord-coreà va perdre la vida després de ser atacat per dues dones. En les imatges es pot comprovar com aquestes dues l'assetgen per darrere i, després d'enverinar-lo, marxen en qüestió de segons.