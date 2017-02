La presó Model tancarà al juny

El Departament de Justícia ha fet públic aquest dilluns el calendari de tancament de la Model, un centre penitenciari que va obrir portes el 1904 i que, per tant, acumula 113 anys en funcionament. Justícia assegura que, si no s'hagués decidit tancar, les instal·lacions de la Model necessitarien una inversió d'almenys 25 milions d'euros per resoldre riscos imminents vinculats a l'estructura i a les normes de seguretat de l'edifici. A més, la Conselleria remarca que la decisió s'ha pres després d'un "rigorós estudi de viabilitat” i amb l'aval del Parlament.

Tres grans operacions de trasllat





Aquest tancament implica tres grans operacions de trasllat de presos. Les dues primeres començaran aquest mateix dimarts. El primer moviment consistirà en el trasllat d'interns de Brians 1 i Brians 2 cap a altres presons, tenint en compte el domicili i l'arrelament territorial dels penats. Les seves destinacions seran fonamentalment els centres de Mas d'Enric, Ponent, Lledoners i Quatre Camins.