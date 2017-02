El nou senador d'ERC denuncia insults racistes "de l'Estat" que "a Catalunya mai s'han vist"

| ACN

El senador d'ERC que substitueix a l'exjutge Santi Vidal, Robert Masih, s'ha estrenat davant la premsa aquest dilluns denunciant un allà d'insults "racistes i xenòfobs". Segons el republicà, després de prendre possessió de l'escó a la cambra alta, les xarxes van ser l'escenari perfecte perquè "molta gent" l'ataqués pel seu origen indi i també per ser independentista català. A més, Masih assegura que aquests insults racistes només li han arribat des de ciutadans espanyols i afirma que "mai" ha pogut veure res semblant provinent de catalans. "Els insults eren per part d'alguna gent d'aquesta zona –en referència a Espanya-. És cert que a Catalunya mai hem vist aquestes reaccions, però alguna gent de la resta de l'Estat encara té aquesta mentalitat que hauria de canviar, i hi han de treballar ells. Nosaltres des de Catalunya no hem vist mai aquests comentaris o insults", ha sentenciat el nou senador.