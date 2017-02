Albiol ha considerat que tant les paraules de Vidal com les de Rufián “no poden quedar sense resposta” ja que ha assegurat que les paraules són un “clar anunci i una evidència que el Govern està treballant en contra de la democràcia” . El popular ha instat el president d’ERC a comparèixer públicament i contesti si el que va dir Rufián és cert i, si és així, ho ha considerat “molt greu” i ha esperat que tingui conseqüències i prengui “algun tipus de mesura com va fer amb Vidal” .

El PPC demanarà la compareixença al Parlament del portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per unes declaracions en el marc d’una conferència el passat novembre que, segons el popular, demostren que el Govern treballa per “carregar-se la democràcia”. El popular s’ha referit així a unes paraules de Rufián al Cercle Català de Negocis que, segons publica ‘El Confidencial’, va dir que el Govern està fent coses que “no es poden dir” . Albiol ha considerat que aquestes paraules van en la línia i tenen “la mateixa gravetat” que les de l’exsenador Santiago Vidal i ha instat el president d’ERC, Oriol Junqueras, a sortir públicament i digui si són certes o no. El popular ha defensat que aquestes declaracions reforcen encara més la voluntat de forçar una comissió d’investigació per conèixer les actuacions del Govern, petició que s’està negociant amb C’s i PSC.

Comissió d’investigació amb PSC i C’s

Més enllà del nivell intern del partit, Albiol ha dit que aquestes declaracions de membres d’ERC també han de tenir una resposta per part dels grups parlamentaris i per això ha recordat que s’està treballant per tal de forçar una comissió d’investigació amb C’s i PSC “per conèixer l’abast i descobrir la realitat del que està passant amb l’actuació del Govern”. Albiol ha explicat que ha parlat directament amb la líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, sobre aquesta comissió i que també ho ha intentat amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tot i que no hi havia pogut contactar a primera hora del matí.

Tot i això, ha donat per fet que, “si no hi ha cap problema sobrevingut”, les tres formacions sol·licitaran demà aquesta comissió d’investigació perquè les tres formacions hi estan “absolutament d’acord”. Per al popular, les declaracions de Rufián i Vidal posen de manifest que ERC té un “ull clínic” quan escull els seus portaveus i ha afegit que es dedica a triar “bocamolls” que fan “declaracions temeràries”.

Acusa JxSí de crear “rebombori”

D’altra banda, Albiol ha acusat JxSí de voler crear “rebombori” amb la voluntat de crear una comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya. Ha assegurat que això és una mostra més que el procés “està en fase final” i que el que vol la coalició independentista és “distreure l’atenció sobre el que està succeint a Catalunya”. Albiol ha dit que els temes que vol portar JxSí a la comissió d’investigació ja es van debatre al Parlament i “no hi ha cap novetat”.