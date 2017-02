Més de 1.800 persones escoltaran Mas i Ibarretxe a Donostia aquest dimecres

S'han superat totes les expectatives. Més de 1.800 persones escoltaran la conferència que pronunciaran l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exlehendakari Juan José Ibarretxe el proper 22 de febrer a Donostia . Segons han confirmat al Món des de 'Gure Esku Dago' -coorganitzadora de l'esdeveniment juntament amb l'Agirre Lehendakaria Center-, hi ha més de 1.800 inscrits, el que suposa que l'aforament és ple i que l'auditori del Palau Kursaal de Donostia estarà ple de gom a gom per escoltar Mas i Ibarretxe debatent sobre el dret a decidir i el procés sobiranista català. En només una setmana ja s'havien inscrit més de 1.200 persones, i l'organització va decidir que l'acte, que s'havia de celebrar en una de les sales del Palau Kursaal a les 19 hores, se celebrés finalment a l'auditori.

Durant la conferència, Mas parlarà sobre la consulta celebrada el 9 de novembre de 2014 i per la qual es troba actualment processat, i exposarà la situació del procés sobiranista i les perspectives de futur respecte a les reivindicacions de la societat catalana. Per la seva banda, Ibarretxe compartirà les seves reflexions sobre la crisi econòmica i la globalització, així com sobre la importància de la cultura perquè "pobles com Euskadi trobin el seu lloc al món i sobre la importància del dret a decidir com a principi democràtic sobre el qual construir el nostre futur".

Aquest és el cartell de l'acte que tindrà lloc el proper 22 de febrer a Donostia, amb Mas i Ibarretxe: