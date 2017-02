ERC: "L'Operació Diàleg no existeix, però l'Operació Catalunya sí"

El portaveu d' ERC , Sergi Sabrià, s'ha ratificat aquest dilluns en l' article publicat per Oriol Junqueras diumenge, i ha assegurat que "el referèndum és innegociable". En aquest sentit, ha negat l'existència de qualsevol Operació Diàleg, que ha batejat com " Operació Pastanaga ", però ha afirmat que "el que sí que existeix és l'Operació Catalunya".

Per aquest motiu, ha reiterat que JxSí impulsarà una comissió d'investigació per indagar en l'operació presumptament engegada des de l'entorn del PP i el Ministeri d'Interior per torpedinar el procés sobiranista. Sabrià ha aclarit que obriran la participació en aquesta comissió als altres grups: "Entenem que no podran fer altra cosa que afegir-s'hi", ha dit el portaveu republicà.



Ara bé, Sabrià ha admès "contactes bilaterals" entre departaments i ministeris per parlar de "polítiques concretes", però ha negat qualsevol diàleg sobre el referèndum. Alhora, ha afegit que "no hi ha cap possibilitat de renúncia" per part del Govern. Des d'ERC han reiterat que esperaran fins al darrer dia per fer un referèndum pactat, però han advertit també que no renunciaran al "mandat popular d'aquest Govern".