" Aleshores el debat ja no seria quan aconseguiran la independència, sinó quan podran recuperar l'autonomia. La clau, insisteixo, és si els independentistes tenen o no poder. I no en tenen. L'Estat, sí ". Aquest és l'escenari posterior a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució del 78, una acció que reclama l'editor del Grup Prisa, el més important de l'Estat espanyol amb El País i la Cadena Ser com a mitjans de capçalera. En cas de convocatòria del referèndum a Catalunya, el periodista madrileny opta per una resposta de força " Es parla d'enviar la Guàrdia Civil i immediatament es diu « No, home; la Guàrdia Civil, no» . Doncs per què no? La Guàrdia Civil està per al que hagi d'estar. També diuen «Amb els Mossos n'hi ha prou». Doncs no sé si n'hi hauria prou ", explica en una entrevista al diari El Mundo.

Cebrián preveu que no hi hauria una reacció significativa contra la suspensió de les institucions catalanes: "Catalunya no serà independent. Per tant, els que pugnen per la independència generaran una frustració gran, sobretot entre els propis separatistes. Com la societat catalana encara manté el seny, aquesta frustració no es convertirà en revolta, tret de grupuscles reduïts. No hi haurà una confrontació violenta. El conflicte derivarà en depressió. Incomoditat. Falta de cohesió social". El periodista parla obertament de la presó per als líders de l'independentisme, als que equipara a delinqüents corruptes: "Diuen: «Artur Mas, a la presó? Impossible». No anirà a la presó el gendre del rei? Per què no ha d'anar a la presó Artur Mas? No van anar a la presó Mario Conde i Javier De la Rosa?".

En la mateixa entrevista, l'editor de Prisa també defensa la transició i legitima algunes de les posicions del franquisme. Segons ell, "hi havia molta gent honesta, valerosa i admirable entre els franquistes. UCD representava l'apertura d'aquella dreta".