El suport del Vèneto a Catalunya passa de les institucions al carrer

Aquest dissabte 25 de febrer s'ha convocat al Vèneto una manifestació en suport a Catalunya . Segons ha pogut saber 'El Món' , la concentració està organitzada bàsicament per dos grups: "Gruppo Chiavegato" i "Indipendenza Veneta". Aquest darrer té electes en algun ajuntament petit i es va presentar a les eleccions "regionals" però no va treure representació amb el 2.5% que va aconseguir. En canvi, 'Gruppo Chiavegato' no té representació en cap institució. La mobilització convocada sortirà de la Piazza Bra' de Verona a les 14 hores de dissabte i acabarà davant del consulat espanyol, a la Via Leoncino número 16. Sota el lema "Catalunya truca i el Vèneto respon", es tracta d'una "manifestació pacífica en suport a Catalunya", segons diu el cartell de la convocatòria, que convida totes les forces independentistes a assistir-hi. Al cartell també s'hi pot llegir: "Donem suport al camí d'un poble cap a la llibertat".

Aquesta no és l'única mostra de suport a Catalunya que arriba des del Vèneto. El seu Parlament ha aprovat, des de l'any 2015, diverses mocions i resolucions on expressa el seu suport al procés sobiranista català. L'any 2015 es van aprovar dues mocions diferents en suport del procés democràtic català. La primera d'aquestes mocions és del 9 de setembre i expressa la "solidaritat amb la nació catalana en el seu camí pacífic cap a la independència", mentre que la segona es va aprovar el 2 d'octubre de 2015. Aquest segon text és de suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, "perseguits per la justícia espanyola per desobediència greu per haver permès la lliure i pacífica expressió democràtica de la voluntat dels ciutadans catalans", en referència a la consulta del 9 de novembre de 2014.

El 17 de novembre del mateix any el Parlament venet va aprovar una resolució expressant el "ple suport a la iniciativa del Parlament català dirigida a la independència de Catalunya". En el text, el Parlament expressa la seva "solidaritat plena i incondicional i el seu suport al Parlament i als ciutadans catalans amb la ferma convicció que la sobirania pertany sempre a les persones i que la voluntat dels ciutadans expressada democràticament i en pau no ha i no pot ser mai silenciada, impedida o reprimida per ningú".