El PDeCAT dóna màxima importància a la comissió sobre l'Operació Catalunya

El PDeCAT dóna màxima importància i prioritat a la comissió parlamentària sobre l'Operació Catalunya que vol impulsar JxSí . En roda de premsa, la coordinadora general del partit, Marta Pascal , ha afirmat que els fets són "prou greus com perquè s'hagin d'esclarir", i ha reiterat que la millor manera de dirimir-ho és aquesta comissió: "Té tot el sentit". Per Pascal, així es podrien demanar "moltes respostes" als implicats en l'anomenada Operació Catalunya.

"Ningú no es pot amagar"

A més, la també diputada de JxSí ha recordat que amb el cas del 9-N la Fiscalia va anar de pressa. "Em pregunto si en l'Operació Catalunya [la Fiscalia] està per alguna banda. Sembla ser que no, perquè se suposa que hi ha separació de poders", ha afegit Pascal, que ha subratllat que si la Fiscalia mira cap a una altra banda, no hi haurà cap problema perquè es pugui dirimir el cas en seu parlamentària.

Pascal ha donat màxima rellevància a la comissió sobre l'Operació Catalunya, i ha exigit a tothom a qui se li demani, que hi assisteixi. "Espero que les persones a qui ho demanem compareguin al Parlament", i ha justificat que, aquells qui es posen sota la bandera de la Constitució i diuen que a Catalunya no es pot donar la veu a la gent, "no crec que optin per dir després que no volen anar al Parlament, si es creuen demòcrates".

"Ningú no es pot amagar. Si et criden a comparèixer ho has de fer, no hi haurà excuses. Finalment, Pascal s'ha mostrat convençuda que la comissió tindrà la complicitat d’altres grups parlamentaris, ja que "el tema té moltes conseqüències sobre el que està passant a Catalunya".