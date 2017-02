Els governs català, balear i valencià es comprometen a col·laborar en matèria de llengua i cultura

La consellera de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Ruth Mateu, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, han acordat la Declaració de Palma per la qual es comprometen “a enfortir lligams històrics i culturals en benefici comú dels tres territoris en els àmbits de la llengua i la cultura”. Així ho han manifestat després de la reunió mantinguda entre els tres consellers i els seus respectius equips al Museu de Mallorca, on s’ha escenificat la voluntat de treballar conjuntament i reforçar els projectes compartits, aprofitant el moment històric favorable entre les tres administracions, segons ha apuntat el Departament de Cultura. Entre d’altres aspectes, la Declaració de Palma preveu la consolidació de l’Institut Ramon Llull com a organisme de promoció exterior.

“Hem d’aprofitar els vents favorables que ens ha brindat aquesta etapa política per crear sinergies que ens permetin reforçar els projectes comuns, tant a dins com defora dels nostres territoris, perquè junts tenim més oportunitats d’obrir-nos al món”, ha afirmat la consellera Ruth Mateu. Per la seva banda, el conseller Santi Vila ha destacat la necessitat d’”intensificar” els vincles entre els tres territoris perquè és “impossible” entendre la cultura del país, segons ha assenyalat, “sense les aportacions dels creadors baleàrics o valencians”. Vila considera que la Declaració de Palma és una “oportunitat” per definir la interrelació cultural entre els tres territoris i ha apostat per seguir potenciant l’Institut Ramon Llull com a “eina per internacionalitzar els nostres autors i creadors més enllà dels nostres territoris”.

Per la seva banda, el conseller Vicent Marzà ha explicat que, “la primera pedra per a construir ponts i no murs a un vertader i eficaç corredor mediterrani cultural”. “Estic segur que aquesta acció repercutirà en positiu als nostres sectors culturals tant pel que fa a l'ampliació de circuïts de programació com al rendiment econòmic de les propostes creatives”, ha sentenciat Marzà.

Pel que fa als principals projectes concrets, dins la Declaració de Palma,. El Departament de Cultura ha destacat que l’objectiu de crear aquests circuits és facilitar el moviment entre els tres territoris a les indústries culturals i els creadors, i el funcionament serà acordat per grups de treball de les tres institucions. Aquesta declaració preveu pels sectors de les arts musicals, les arts visuals, i les escèniques, l’establiment de criteris de participació conjunta a fires i festivals, creació de circuits per compartir. Pel que fa a la promoció de la creació literària i la indústria editorial, es coordinaran tasques de promoció de la literatura i es promouran programes d’intercanvi d’autors.