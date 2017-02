Societat Civil Catalana (SCC) ha analitzat aquest dilluns els detalls que consideren més cridaners de l'enquesta que va encarregar a GESOP sobre qüestions polítiques i socials de Catalunya. El sondeig conclou que el 55,1% dels catalans creuen que el referèndum "divideix la societat" i també que el 49,6% asseguren tenir poca o cap informació sobre les conseqüències que implicaria la independència de Catalunya, mentre el 46,6% afirmen estar ben informats sobre el tema.

En aquest sentit, l'entitat considera que el resultat "confirma" que impulsar un referèndum és "dolent" per a la societat i "aprofundeix en la divisió estructural" entre els catalans. Malgrat que la major part de l'enquesta gira al voltant del debat independentista, del referendari i identitari català, SCC no pregunta si els sondejats voldrien o no votar en un referèndum sobre la independència. L'entitat, però, al·lega que no ho fa perquè creu que el referèndum és "perjudicial" i "perquè tenen un pressupost limitat" i "no descarta" fer-ho en una altra enquesta".

El sondeig, fet amb 1.600 entrevistes al gener passat, també diu que un 65,4% dels enquestats creu que els mitjans públics de Catalunya "són favorables a la independència", mentre un 22% en defensa la neutralitat d'aquestes cadenes i emissores. També es pregunta si es considera correcte o no penjar estelades als ajuntaments i espais públics, i el 52,6% no hi veu cap problema, el 31,5% ho veu incorrecte, i el 12,3% es mostra indiferent.

Les dades de l'enquesta encarregada per SCC han estat presentades aquest dilluns com la "confirmació" que el discurs de l'entitat és "l'adequat" i el que coincideix amb "la majoria dels catalans". Així, el professor de la UB i membre de SCC, Josep Maria Oller, ha volgut creuar les dades sobre el referèndum i sobre l'ús de les estelades amb variables com la llengua habitual, remarcant que hi ha "notables diferències" que apunten que els catalanoparlants augmenten molt el percentatge de favorables.

Això és interpretat per l'entitat com un "impacte important de la llengua habitual en temes de sentiment de pertinença i independentisme, i això mostra un cert perill de divisió estructural de la societat catalana, com el que porta el tema del referèndum". "No sorprèn però és un senyal d'alarma que un tema que es discuteix i promou des de la Generalitat incideixi en la divisió estructural", ha dit Oller, tot afegint que creu que és "un fracàs" del Govern "no haver aconseguit que temes com la llengua no acabin "dividint" la societat.

D'altra banda, preguntats per si el grau de desconeixement sobre el que implicaria la independència no se solventaria posant les dades sobre la taula en el marc d'un referèndum, el dirigent de SCC Felipe Moreno ha insistit que plantejar un referèndum en sí "ja seria perjudicial i incidiria com ja està fent en la divisió estructural de la societat catalana". "No és cap solució sinó un problema afegit per a la societat", ha dit.