Pascal: "Seria peculiar parlar de tots els punts menys del referèndum"

El PDeCAT no vol excuses . La coordinadora general dels exconvergents, Marta Pascal , ha assegurat que si el govern espanyol vol parlar i negociar de debò, ha d'acceptar debatre sobre el referèndum . Pascal ha afirmat que, si l'executiu de Mariano Rajoy accepta parlar dels 45 punts que li va fer arribar el president Carles Puigdemont, però no del referèndum, "ens quedarem a mitges".

La reunió Puigdemont-Rajoy

En aquest sentit, Pascal ha apuntat que "si es vol parlar no es fa tan postureig ni pompa, i el que es fa és seure a la taula i negociar. I això no està passant", ha denunciat. A més, la també diputada de JxSí ha destacat que el Govern no ha rebut cap proposta, i que el govern de Rajoy no els ha interpel·lat pas.



Així, Pascal ha instat al president espanyol a fixar ja una data per la reunió amb Puigdemont, "si realment es creu el diàleg".

"És normal que el govern espanyol parli amb ajuntaments i l'oposició, però no es pot obviar la Generalitat, que és la màxima institució catalana. Estem asseguts a la taula i per nosaltres no quedarà", ha rematat Pascal.

De fet, la dirigent del PDeCAT ha anunciat que el diputat a Madrid Josep Lluís Cleries preguntarà aquest dimarts a la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, quins són els suposats nous interlocutors del govern del PP a Catalunya.