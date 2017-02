Albiol diu que el govern espanyol no fa “reunions secretes” amb el Govern

| ACN

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha assegurat que el govern espanyol no està portant a terme “reunions secretes” amb el Govern i ha mantingut sobre la taula la proposta de diàleg però deixant el referèndum a banda.

Albiol ha fet aquestes declaracions després que aquest cap de setmana el delegat del govern espanyol, Enric Millo, assegurés que hi ha diàleg “a tots els nivells” amb trobades “no sempre a la llum pública”. Albiol ha dit que la darrera reunió política va ser pública i que va ser la que va tenir lloc entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el vicepresident català Oriol Junqueras, al temps que ha dit que en tot cas el que hi ha són contactes sobre assumptes “del dia a dia” en àrees com Foment.

Albiol ha dit també que l'executiu de Mariano Rajoy no farà cap proposta que accepti celebrar la consulta.