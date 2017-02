Els millors carnavals de Catalunya, a la teva televisió local i Movistar+

| La Xarxa

Durant set dies, de Dijous Gras a Dimecres de Cendra, Catalunya aparcarà el seny per abraçar la rauxa del Carnaval. Els pobles i ciutats trauran al carrer tota l’artilleria festiva. Per aquest motiu, La Xarxa i les televisions locals realitzaran una programació especial del dijous 23 de febrer al dimecres 1 de març, que es podrà seguir a través dels canals de proximitat i el 159 de Movistar+.

La festa més irreverent, a Torelló

A través del canal EL9TV es podrà seguir un dels carnavals més sonats, el de Terra Endins de Torelló, a Osona, que cada any congrega prop de 60.000 persones. Les càmeres seguiran el desenvolupament de la proclamació del Rei de la Barrila i de la molt irreverent festa del Pullassu, inspirada en una llegenda de contingut sexual que s’escenifica amb bestiari, música i dansa.

Les rues a Sitges

Una altra lloc destacat serà Sitges, amb un dels carnavals més emblemàtics del país. A través de Canal Blau, es podrà veure l’entrada a la ciutat del rei dels poca-soltes en el popular 'arribo' i retransmetrem dues rues espectaculars, la de la Disbauxa i la de l’Extermini. També es podran veure les comparses de Vilanova i la Geltrú, en què 8.000 parelles de 'comparsers' surten a desfilar acompanyats d’un centenar de xarangues.

La Costa Brava més carnavalesca

TV Costa Brava retransmetrà les rues de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, i també el concurs de comparses de Palamós. I amb TV Girona es podrà seguir el Carnaval de Lloret.

A Tarragona, a través de TAC 12, es podrà veure la glamurosa Disfressa d’Or, una desfilada on les comparses llueixen les millors gales; i Solsona, amb la penjada del ruc com a acte estrella. També el Carnaval de Lleida (Lleida TV), Terres de l’Ebre (Canal Terres de l'Ebre), Reus (Canal Reus TV), Terrassa (Canal Terrassa) i Vinarós (Nord).

'Ben trobats' a Sitges i '1món.cat' a Tarragona

El matinal 'Ben trobats' se submergirà en la festa sitgenca el divendres 24 de febrer, de 10h a 12h, per conèixer-ne in situ tots els detalls amb els seus protagonistes. Per altra banda, '1món.cat' viurà el diumenge 26 de febrer, de 16h a 18h, el carnaval tarragoní.