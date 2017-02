Alcalde de Celrà: "Amb les maniobres militars ens han trepitjat la democràcia"

| ACN

La marxa popular que ha sortit des de Girona i Celrà amb destí al castell de Sant Miquel ha començat a les vuit del matí i ha comptat amb la participació d'unes 150 persones. Hi havia representants de diferents formacions polítiques, entitats cíviques i ciutadans que han volgut expressar amb aquest acte reivindicatiu que les maniobres militars que l'Exèrcit està duent a terme aquest dilluns "no són benvingudes". Al capdavant de la marxa que ha començat de Celrà hi havia l'alcalde, Dani Cornellà, que ha subratllat que la presència militar és una "represàlia" al municipi per haver aprovat el novembre passat i per unanimitat una moció contra l'Exèrcit i contra la seva activitat en espais que no fossin estrictament militars. "Avui s'ha trepitjat la legitimitat dels acords presos i la democràcia del poble de Celrà", ha assenyalat Cornellà. Durant la marxa, s'ha sabut que els soldats havien arribat fins al castell de Mabarrera de titularitat municipal. Quan l'agutzil ha anat a notificar-los que havien de marxar s'ha trobat que ja eren fora.