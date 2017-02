El Parlament Britànic debat la visita de Trump

El Parlament Britànic debat avui la idoneïtat de la visita oficial de Donald Trump al Regne Unit . El debat es celebra després que 1,8 milions de persones signessin una moció per demanar a la Cambra dels Comuns que renunciï la visita oficial de Trump. I després de una continuada mobilització anti-Trump als carrers i ciutats del Regne Unit. Segons una enquesta, la vista hauria dividit la societat britànica, amb la meitat de la població a favor i gairebé la meitat en contra la visita a finals d'estiu ha generat moments de tensió a la política britànica. Per un costat, els defensors argumenten que el govern ha de protegir i mantenir les relacions internacionals amb els Estats Units. Per l'altre, es demana que el govern mostri rebuig a les polítiques racistes de la nova administració americana.

En motiu del debat parlamentari d'avui a la cambra, hi ha prevista una mobilització de les 5 a les 9 del vespre a Londres, així com a una cinquantena de ciutats britàniques. Segons l'organització, la visita provocarà les mobilitzacions que superaran les que hi va haver el 2003 en contra de la invasió d'Iraq. La protesta d'avui s'ajunta amb la campanya de One Day Without Us (link de l'article), una campanya per visualitzar la importància de la immigració al Regne Unit.

Amb la visita del 45é president dels EEUU programada, la Cambra dels Comuns debat avui la moció mentre milers de ciutadans es concentren al carrer per demanar al govern britànic oposició a les polítiques de Trump.