El Regne Unit celebra un dia sense immigrants

El Regne Unit celebra avui un dia sense immigrants i sense descendents d'immigrants . La campanya anomenada One Day Without Us ("Un Dia Sense Nosaltres") pretén recrear què passaria si per un dia desapareguessin els immigrants i els fills d'immigrants del Regne Unit. La proposta de l'escriptor Matt Carr ja fa mesos que s'anuncia a les xarxes socials que és d'on, segons el periodista, va néixer la idea. Tot va sortir "d'una discusió i convocatòria de Facebook a l'octubre de 2016, després de la conferència de partit dels Tories. La de pitjor exhibició continuada de missatges xenòfobs i racistes que mai he vist a una conferència de partit d'ençà que sóc viu" explica l'escriptor a una entrevista a la revista New Internationalist.

Per a portar a terme la iniciativa, a través de les xarxes socials, es demanava als immigrants i als fills d'immigrants que s'agafessin avui el dia de festa. Una de les propostes que es feien era que a la una del migdia pengessin fotos de la jornada amb el hashtag #1DayWithoutUs. A més, es feia una crida a la creativitat de totes les ciutats i entitats que s'hi volguessin adherir. Com a resposta a tal crida, més 50 ciutats britàniques entre les quals Londres, Edimburg, Manchester, Oxford o Cambridge celebren avui el One Day Without Us amb concentracions als centres de les ciutats. A banda de concentracions, xerrades, recitals de poesia i concerts tenen lloc al llarg del dia. Un mínim de 29 Universitats britàniques realitzen també actes de suport a la iniciativa.

En motiu de la protesta, la capital d'Escòcia celebra un dinar popular amb menjars de diferents parts del món, un concurs de coques, xerrades, una concentració i una encesa d'espelmes. Marissa Robson, organitzadora de One Day Without Us a Edimburg, ha dit a El Món "Nosaltres protestem en contra del racisme, la xenofòbia i la antiimmigració creixent a l'establishment polític i mediàtic. Mostrem el nostre descontentament amb les polítiques o posicions que consenten el racisme, i fem això perquè a visualitzar-ho. Per la histèria i per la por a allò que és diferent és pel que avui estem aquí".