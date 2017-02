Seat Leon FR ST 2017: Màgia completa

Exteriorment, els canvis son de caràcter cosmètic. Creix uns mil·límetres d’engraellat frontal i es renoven els paracops i els grups òptics. Tots els fars son ara halògens i adopten la tecnologia LED per millorar qualitat i quantitat de llum. Però el sistema full led i el xenó continuen essent opcionals. La versió que avui provem manté la caiguda de la línia del sostre, els finestrals posteriors i els dos nervis ascendents de la cintura per bé que pot escollir-se amb quatre nous colors i amb un ventall més ampli de llandes opcionals. La silueta allargassada d’aquest familiar encaixa perfectament en la seva autèntica vocació d’atleta.

Pannell i entapissats també son específics, a dins. Recorden força els de l’Ateca. La instrumentació és completament digital i el fre d’estacionament perd la palanca. Funciona a través d’un botó perquè és electromecànic. L’accés a l’habitacle es pot fer prescindint de la clau i l’arrencada és per botó. Els LED’s també s’ocupen aquí de l’ambientació. L’equipament inclou un nou sistema de Protecció de Vianants, l’Assistent d‘Emergència i un dispositiu de reconeixements de senyals de trànsit més precís. Porta 7 airbags, climatitzador, miralls exteriors calefactats i plegables elèctricament, vidres tintats, volant multifunció amb control de velocitat de creuer, ordinador de viatge i indicador de pressió de pneumàtics. L’equip multimèdia queda perfectament integrat. El protagonisme el pren ara una enorme pantalla tàctil de 8 polzades que redueix a la meitat la botoneria física. Inclou dos ports USB paral·lels per a les funcions las Mirror Link, Apple Car Play i Android Auto. També incorpora un amplificador de senyal GPS. El sistema d’infoentreteniment compta amb processadors més moderns que permeten l’accés a un nou estadi de connectivitat. Interactuar-hi és més fàcil i segur perquè fa possible, per exemple, que naveguem directament a través del nostre smartphone, connectant directament el telèfon amb l’auto. Sota la tapadora del cofre central es pot connectar, també, alguns dispositius multimèdia perifèrics (Aux-in, USB, tarja de memòria SD i cable per l’iPod).