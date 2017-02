JxSí vol impulsar una comissió d'investigació al Parlament sobre l'operació Catalunya

| ACN

Junts pel Sí vol impulsar una comissió d'investigació al Parlament per indagar en l'anomenada 'Operació Catalunya', presumptament endegada des de l'entorn del PP i el Ministeri de l'Interior per torpedinar el procés sobiranista. Segons ha avançat Rac1 i ha confirmat l'ACN, la coalició independentista vol que hi donin explicacions Soraya Saénz de Santamaría, Jorge Moragas, Alícia Sánchez-Camacho, Enric Millo i els comissaris José Villarejo i Marcelino Martín Blas. JxSí busca suports parlamentaris per poder tirar endavant la proposta aquesta mateixa setmana. L'anunci arriba després que el diari 'Público' filtrés noves gravacions que vinculen la dirigent del PPC Sánchez Camacho amb l'Operació Catalunya.