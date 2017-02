Junqueras: "El referèndum no és bescanviable"

| ACN

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, assegura que "el referèndum no és bescanviable, senzillament perquè la democràcia tampoc no ho és". En un article que publicarà aquest dilluns 'El Punt Avui', Junqueras ha respost així a les insinuacions que ha fet aquest diumenge el delegat del govern espanyol, Enric Millo, que ha afirmat que el govern català i l'espanyol han mantingut un seguit de trobades secretes de les quals en sorgiria una proposta espanyola per posar fi al "problema català"; això sí, excloent la convocatòria d'un referèndum. El líder republicà ha reiterat que tant ell com Puigdemont estan "conjurats, sense matisos, amb determinació, en la celebració d'un referèndum legal i vinculant".