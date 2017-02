| ACN

Catalunya i Occitània tindran una única veu davant d'Europa a l'hora de defensar projectes comuns com el corredor mediterrani. "Si no som nosaltres els qui empenyem, els respectius estats no tenen pressa", ha assegurat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El president ha signat aquest diumenge les bases d'un acord de cooperació amb Occitània, que es materialitzarà a les portes de l'estiu i que impulsarà les potencialitats dels dos territoris. L'acord abastarà àmbits com la cultura (entre els quals, la llengua) o l'economia (per exemple, la innovació tecnològica). La presidenta de la nova macroregió, Carole Delga, ha fet incís en què la voluntat és la de sumar sinèrgies per "tenir una Europa del sud-oest connectada i amb obertura cap al Mediterrani".