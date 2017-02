Aquest diumenge al migdia ha mort el director dels serveis territorials d'Interior a l'Alt Pirineu i Aran, Josep Palau . L'autòpsia ho haurà de confirmar però tot sembla indicar que ha patit un infart fulminant mentre caminava per la muntanya amb la seva dona a la zona de Sorre, un poble que pertany al municipi de Sort, al Pallars Sobirà. Segons ha explicat la delegada del Govern a l'Alt Pirineu, Rosa Amorós, Palau tenia 50 anys i era fill de Llavorsí (Pallars Sobirà), tot i que actualment vivia a la Seu d'Urgell. Ocupava el càrrec des del juliol del 2015 i era l'únic director territorial específic que actualment hi havia a l'Alt Pirineu i Aran (la resta són compartits amb les comarques de la plana de Lleida).

La delegada del Govern a l'Alt Pirineu ha mostrat la seva consternació per la mort del responsable d'Interior a la seva àrea territorial. "Lamentem enormement la pèrdua de Josep Palau, una persona molt estimada tant per la seva professionalitat com especialment perquè era molt bona persona, molt company dels seus companys i de plena confiança; és una pèrdua que ens entristeix i ens costarà molt de superar", ha afirmat.



Amorós també ha ressaltat l'estima que el difunt tenia pel Pirineu i que "va treballar per aquest territori tot el que podia i més". "El Departament buscarà una persona que el pugui substituir però costarà molt; quan una persona ha fet tant pel seu territori i ho ha fet tan bé costa pensar en algú que pugui superar la tasca realitzada", ha conclòs.