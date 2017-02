Puigdemont també desmenteix Millo i nega cap contacte privat amb el govern espanyol

| ACN El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desmentit aquesta tarda el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, qui aquest matí ha assegurat que hi ha contactes "a tots els nivells" entre l'Executiu de Mariano Rajoy i la Generalitat. Durant una compareixença davant dels mitjans de comunicació després d'haver-se reunit amb la presidenta d'Occitània, Carole Delga, Puigdemont ha negat cap contacte ni privat ni oficial amb l'Estat, a més, ha assegurat que la proposta que l'Estat espanyol pregona que vol fer a Catalunya és "com l'esperit sant; tothom en parla però ningú l'ha vist". "I cregui'm, ens agradaria que hi hagués una negociació en el format que fos", ha puntualitzat el president reiterant que no hi ha hagut reunions "ni privades ni oficials" amb el govern de Rajoy.











Puigdemont ha recordat que l'agenda de reivindicacions catalanes té 46 punts, la majoria dels quals "s'haurien d'haver complert fa anys". "Si el que volen oferir és això, és que no han entès res", ha afegit. El president de la Generalitat ha instat l'Estat a "tirar endavant una negociació" perquè, fins al moment, l'única proposta que hi ha sobre la taula és la d'un estat independent davant la voluntat d'Espanya de mantenir "un status quo que no funciona". Puigdemont ha assegurat que darrera l'anomenada 'operació diàleg' que l'estat espanyol afirma que ha engegat amb Catalunya hi ha "molta retòrica i fins i tot molta propaganda" però cap gest concret. "Recordo que nosaltres la mà estesa a dialogar la tenim sempre", ha reiterat el president del Govern. Per això, insta el govern de Mariano Rajoy a concretar quina és la proposta que volen fer a Catalunya i asseure's a negociar.

Després de les declaracions del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, assegurant que els dos governs estan "dialogant" amb trobades que no sempre es produeixen "a la llum pública", Puigdemont ha exposat que si encara no s'ha reunit amb Mariano Rajoy "no és per un problema d'agenda" del president de Catalunya. "No hi ha cap negociació, ni privada ni oficial, i cregui'm que ens agradaria que n'hi hagués en el format que fos", ha ressaltat.