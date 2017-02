Mor l'exregidora Montse Gassull, denunciant del cas Torredembarra

| ACN

L'exregidora d'ERC a l'Ajuntament de Torredembarra Montse Gassull ha mort a causa d'un càncer aquest diumenge, segons ha informat el consistori. Gassull, regidora del 2003 al 2015, primer per ERC i després com a no adscrita, va ser una de les denunciants del cas Torredembarra el 2012. L'Ajuntament del municipi ha lamentat la seva mort mitjançant Twitter, des d'on ha enviat un missatge de condol a familiars i amics.