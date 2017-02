Un terratrèmol de 2,8 graus torna a sacsejar l’Alt Urgell, el segon sisme en 12 hores

| ICGC

Un petit terratrèmol de 2,8 graus a l’escala de Richter ha tornat a sacsejar aquest diumenge l’Alt Urgell, el segon sisme en 12 hores a la zona. Segons la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), aquest darrer terratrèmol s’ha registrat a les 12.05 hores i l’epicentre s’ha situat pels voltants de Noves de Segre, entre els termes municipals de les Valls d’Aguilar i Ribera d’Urgellet, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). El primer sisme s’ha produït a les 00.04 hores, ha estat de 2,5 graus a l’escala de Richter i també s’ha concentrat a les Valls d’Aguilar. No es té constància que cap dels dos petits terratrèmols hagi provocat danys materials o personals. De fet, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya no ha rebut cap trucada alertant de danys o incidències derivades d’aquests dos sismes.