| ACN

El coordinador general i vicesecretari d'Organització i Electoral del PP; Fernando Martínez-Maillo, ha insistit aquest diumenge que el govern espanyol pot "parlar de tot" però "mai del referèndum ni divisió". En la intervenció de la tradicional calçotada del PP a Alcover, Martínez Maillo ha dit que no està "per boles de vidre màgiques ni per endevinalles" sinó per "parlar de certeses". "Qualsevol proposta ha de partir del compliment estricte de les lleis i no pot ser que hi hagi ciutadans de primera i segona i que hi hagi catalans que se sentin estrangers a casa", ha afegit. El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que el procés "està arribant al final" perquè queden només tres mesos perquè acabi la legislatura de 18 mesos i "no tenen cap llei que els empari, ni suport de la UE ni dels catalans".