La consellera de Presidència, Neus Munté, ha assegurat aquest dissabte que la Generalitat no ha rebut del Govern espanyol "cap oferta de diàleg ni cap proposta d'asseure's i parlar com a persones civilitzades com un Estat democràtic ha de ser". "L'única cosa que rebem són amenaces d'inhabilitació i que el diàleg s'ha de limitar a parlar del que ells volen", ha subratllat en declaracions als mitjans a Lleida en resposta al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que aquest mateix dissabte ha afirmat que la Generalitat i l'Executiu de Rajoy estan mantenint reunions a tots els nivells per tractar, entre altres qüestions, els punts que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va portar al president Mariano Rajoy en la seva trobada en La Moncloa a l'abril de 2016.

Segons la portaveu del Govern, tant aquests 46 punts com els que l'expresident català Artur Mas va portar a Rajoy fa uns dos anys "estan intactes en el seu incompliment". Millo ha exposat en una entrevista al canal 324 que "les converses, les trobades, es produeixen, i de vegades són públiques però no sempre. De fet, perquè les coses es puguin parlar amb la serenitat que requereixen, fer-les públiques ho dificulta", quelcom que no comparteix la Generalitat.

Fonts de l'Executiu català han negat a Europa Press que s'hagin celebrat reunions entre consellers de la Generalitat i el Govern espanyol que no s'hagin fet públiques, per la qual cosa entenen que Millo s'ha referit a reunions entre l'Executiu espanyol i altres interlocutors, com grups empresarials.