La Diputació de Cadis ha registrat en el Parlament una proposició que insta la Cambra i al Govern a retractar-se de "les seves contínues faltes de respecte" cap a Andalusia i els crida a respectar l'autonomia política i de gestió de la comunitat autònoma andalusa. La iniciativa, a la qual ha tingut accés Europa Press, neix en resposta a la consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, el 9 de novembre a una pregunta parlamentària de Cs sobre els 'nens de la cola' detectats a Barcelona, "que dormen al carrer sense atenció". Bassa va assegurar que cada mes arriben a Catalunya uns 70 nens estrangers no acompanyats, el 10% amb addiccions, procedents d'altres territoris de l'Estat que no impulsen polítiques per protegir-los: "Parlin amb Cs d'Andalusia i pregunti'ls per què vénen a Catalunya".











La diputació gaditana considera que la consellera va contestar d'aquesta manera per justificar les crítiques que rebia en la Cambra catalana, una resposta que veu "del tot intolerable". "No podem assumir aquesta intromissió de la senyora Bassa en la gestió de les nostres competències i rebutgem el contingut i el to de les seves afirmacions, pel contingut xenòfob i ofensiu contra els menors", adverteixen en l'escrit que han fet arribar al Parlament, i afegeixen que les paraules de la consellera atempten contra la solidaritat entre comunitats. Parlament andalús La corporació provincial de Cadis remet al Parlament una declaració institucional signada per tots els grups del Parlament d'Andalusia que acusen Bassa de "falta de rigor i de respecte a la infància i, concretament, als menors estrangers". Aquesta declaració, insta els grups polítics d'altres comunitats "i en concret a ERC" a respectar l'autonomia política i de gestió d'aquesta comunitat autònoma en matèria de protecció de menors. Subratllen que Andalusia atén a tots i cadascun dels casos, respectant els drets de la infància i l'interès superior dels menors, sense desentendre's.