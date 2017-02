| ACN

L'últim 'pendrive' lliurat per la Policia al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata conté informació amb arxius creats originàriament en 1998, relatius tant a la família de l'expresident català Jordi Pujol com a Jordi Puig, el germà de l'exconseller d'Interior Felip Puig. Els perits informàtics han reflectit les dades contingudes en el dispositiu en fulls de format Excel, a les quals ha tingut accés Europa Press, i en les quals s'inclouen anotacions sobre empreses com Ibadesa o negocis en països com el Gabon, el Marroc, Jamaica o Ghana, així com a vehicles d'alta gamma. El fet que s'obtingués informació que es remunta a 1998 no vol dir que aquests arxius no s'hagin pogut modificar posteriorment, segons les fonts jurídiques consultes per Europa Press.