La víctima del crim del carrer Acadèmia de Lleida era administrativa d'Ensenyament

La dona de 61 anys que divendres a la nit va aparèixer morta al seu pis del carrer Acadèmia de Lleida treballava com a administrativa des de feia molts anys als serveis territorials d'Ensenyament a Lleida, tot i que era originària de la localitat de Vallobar, a Osca. El cas ha creat commoció entre els companys de la víctima, ja que ningú s'explica què pot haver motivat el crim, segons ha explicat a l'ACN el director dels serveis territorials del Departament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, que ha expressat el seu condol i suport a la família. La dona vivia sola al tercer pis del número 12 del carrer Acadèmia i tenia la seva mare ingressada en una residència afectada per una demència. Els Mossos d'Esquadra descarten, d'entrada, que es tracti d'un cas de violència de gènere. Segons les primeres informacions, el cos presentava diverses ferides que podrien ser d'arma blanca però l'autòpsia haurà d'acabar d'aclarir com i quan va rebre les ferides mortals. Els Mossos han precintat els contenidors de davant de l'immoble on va aparèixer el cadàver i també han demanat les imatges de les càmeres de seguretat d’establiments pròxims, com ara una benzinera. De moment, no hi ha detinguts.