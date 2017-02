Munté, sobre l'acollida de refugiats: "Catalunya ha de continuar fent pressió"

| ACN

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha fet referència aquest matí a la multitudinària manifestació que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a Barcelona a favor de l'acollida de refugiats. En una entrevista al programa 'El Suplement', de Catalunya Ràdio, Munté ha deixat clar que des de Catalunya "s'ha de continuar fent pressió" i ha reconegut que "queda molta feina per fer" en aquest sentit. Munté ha recordat que hi ha aspectes que ara per ara no poden passar només pel govern de la Generalitat, ja que l'Executiu català "no té accés al conjunt de recursos econòmics que provenen de la Unió Europea, perquè arriben a l'Estat espanyol".