Amenacen de mort Oriol Junqueras a Twitter

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha estat víctima aquests dies d'amenaces de mort per part d'usuaris de la xarxa social Twitte r. Ha rebut almenys missatges de dos usuaris diferents que han adjuntat en les seves publicacions dirigides al líder d'ERC imatges sostenint un arma. Un d'ells és l'usuari '@Machxtrxll_', que respon a una publicació de Junqueras sobre l'aprovació dels pressupostos amb la foto d'un revòlver i un missatge amb insults que acaba dient: "Us mataré, catalans de merda".

Així mateix, '@Romp30rtos42' l'adverteix que "és millor que pari ja el seu batibull. L'arma està posada. Vostè decideix: la família o el silenci", al que afegeix la imatge d'una pistola. No és la primera vegada que membres del Govern reben amenaces a les xarxes socials ja que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat el blanc d'aquest tipus de missatges en diverses ocasions.



Fonts del Govern apunten al fet que les amenaces han arribat d'usuaris situats a Madrid i que la societat catalana "és molt serena i tranquil·la", per la qual cosa descarten respondre per sobredimensionar o utilitzar els missatges amb finalitats partidistes. Així mateix, recorden que les amenaces han anat dirigides al vicepresident del Govern, per la qual cosa "la policia que vetlla per tots, quan hi ha amenaces públiques de mort, sabrà si val la pena donar-lis credibilitat o no".