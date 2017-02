Colau: "Les polítiques europees no ens representen, volem acollir més i millor"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apostat per donar aquest dissabte un "missatge claríssim" als estats d'Europa amb la manifestació 'Volem acollir'. "Les polítiques actuals no ens representen a la majoria de la ciutadania, volem acollir", ha apuntat Colau en declaracions als periodistes, on ha recordat que la capital catalana ja ho està fent amb el programa Nausica, però ho vol fer "més i millor". "Que canviïn ja les polítiques europees i s'estableixi una via segura perquè la gent deixi de morir a les fronteres i al mar", ha reclamat. L'alcaldessa també ha apostat per donar un missatge "d'humanitat i ètica" i que Barcelona "sigui també la capital de l'esperança" davant de l'augment del racisme i la xenofòbia que s'està veient en alguns punts d'Europa.