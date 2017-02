| ACN

La diputada de la CUP, Gabriela Serra, ha reclamat al Govern que no s'excusi amb la inacció del govern espanyol per no avançar en l'acollida de refugiats i ha exigit que si cal desobeir ho faci per poder complir amb els seus compromisos. La diputada de la CUP ha manifestat que ''no pot ser'' que dels 4.500 refugiats que s'havia compromès a rebre Catalunya només hagin arribat de l'entorn de 200 persones. Serra també ha denunciat que ''no pot ser'' que el Govern no atengui a les demandes d'ajuntaments catalans, com per exemple el de Berga, que demanen acollir ''tant refugiats com calgui''. La diputada cupaire també ha criticat a la Unió Europea perquè en les seves polítiques està convertint diferents territoris europeus en ''presons'' per gent que fuig de situacions de guerra i ve ''a casa nostra'' a buscar refugi.