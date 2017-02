Barcelona s'ha convertit en una marea blava d'esperança pels refugiats. Desenes de milers de persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a la plaça Urquinaona i han baixat per Via Laietana fins a la Barceloneta per reclamar que s'obrin les fronteres per acollir les persones refugiades que busquen asil.

El crit d'"open the borders" (obriu les fronteres") ha estat unànim, al costat d'altres proclames com "volem acollir" o "la igualtat és la nostra dignitat".