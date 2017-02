Iceta (PSC) responsabilitza als països occidentals de la crisi dels refugiats

| Europa Press

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que els països occidentals han causat la crisi dels refugiats amb la seva presència a Orient Mitjà. En declaracions a la premsa abans de la manifestació organitzada per 'Casa nostra, casa vostra' a favor de l'acollida de refugiats, ha dit que "ningú és innocent", i ha demanat no assistir creuats de braços a la mort de gent en el Mediterrani. "L'únic que fan és fugir de la gana i de la guerra", ha insistit, i ha demanat unir totes les veus per promoure que les institucions facin polítiques d'acollida.