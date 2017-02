| Europa Press

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha afirmat aquest dissabte que és "una vergonya" que Espanya i la Unió Europea tanquin els ulls als refugiats que arriben al continent, i ha recordat que a les portes d'Europa hi ha centenars de milers de persones que cerquen refugi. En declaracions als mitjans abans de la manifestació de 'Casa nostra, casa vostra' per la recepció de refugiats, ha assegurat que Catalunya és solidària, un lloc d'acollida: "La lluita per l'acollida és una lluita compartida". "Per això reclamem tenir un Estat propi amb el qual podríem ajudar molt millor aquesta situació tan deplorable", ha dit.